На Средней Рогатке заметили первые подснежники

Цветы выросли в период морозов и метелей.

В Московском районе петербуржцы нашли первые подснежники. Цветы выросли на Средней Рогатке, неподалеку от Пулковского шоссе. Растения заметили еще 15 февраля, когда в Северной столице шел снег.

Пользователи опубликовали фото цветов в группе "Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее" в соцсети "ВКонтакте". Цветы не побоялись ни холода, ни метели.

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Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее