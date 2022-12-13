Где в Петербурге переждать зиму

Подборка для тех, кто устал от серой зимы.

Для тех, кто больше не может смотреть на серое небо (в январе солнце в Петербурге светило чуть больше 5 часов) и ходить под холодным ветром, редакция "Петербург2" подготовила материал с локациями в Петербурге, где ощущается лето (или хотя бы весна).

Чтобы устроить себе отпуск, не выезжая из города, редакция предлагает отправиться в Ботанический сад Петра Великого БИН РАН или Ботанический сад СПбГУ, а также в Оранжерею Таврического сада.

В оранжерее при музее-усадьбе Г.Р. Державина находится уютное каф, а в Царском Селе расположен исторический оранжерейный комплекс "Верхние теплицы". Здесь выращивают цветочную рассаду для пушкинских парков и растения для внутреннего декора дворцов. Также почувствовать лето петербуржцы могут в Ленинградском зоопарке и аквапарках города.

Фото: Piter.tv