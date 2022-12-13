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В январе солнце в Петербурге светило чуть более 5 часов
Сегодня, 9:27
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В январе солнце в Петербурге светило чуть более 5 часов

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Средняя температура была -2,3 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги января 2023 года.

Если отбросить зиму 2020 года, которой не было совсем (температура в январе +1,5 градуса), то январь этого года хотя и с отрицательной средней месячной температурой -2,3 градуса, но очень теплый. За последние 14 лет это самое высокое значение температуры января, теплее был только 2008 год с температурой -1,7 градуса.

Александр Колесов, синоптик

Осадков выпало больше нормы, но из 28 дней с осадками 10 дней были осадки в виде дождя. Солнце светило всего три дня, общее количество солнечных часов составило 5,7 часа.

За последние более чем 30 лет так мало солнца в Санкт-Петербурге в январе мы не видели.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Telegram/ Александр Колесов. О погоде в Петербурге; Piter.tv

Теги: александр колесов, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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