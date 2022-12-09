В Ленинградском зоопарке отметили день рождения волков Мрака и Сумрака

Во вторник, 6 июня, волкам Мраку и Сумраку, живущим в Ленинградском зоопарке, исполнился год. Об этом рассказали в телеграм-канале зверинца.
В честь праздника работники предоставили редкие кадры: на видео владелец зоопарка Дмитрий Васильев кормит новорожденных волчат.
Волчат привезли из зоопарка "Зооград" Псковской области совсем крошками. Спустя ровно год с момента их рождения, посмотрите, какими бравыми красавцами они стали! <…> Приходите к нам в гости, чтобы увидеть братцев-хищников и поздравить их!
Сотрудники зоопарка
Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк
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