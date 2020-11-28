ROOF FEST выпустил аудиогид по Петербургу

Гид охватывает 12 точек.

К летнему сезону команда ROOF FEST подготовила для поклонников фестиваля авторский аудиогид по Васильевскому острову Петербуржцы и гости города смогут прогуляться под голоса артистов лайн-апа фестиваля: Ева Польна, Моя Мишель, Светлана Сурганова, ГУДТАЙМС и Хмыров. В записи также приняли участие соучредители ROOF FEST — Вероника Петровская, Александр Гамаюнов и Кирилл Даровских.

Это не экскурсия в привычном виде. Гид охватывает 12 точек, включает голосовое сопровождение, редкие факты, фотографии и неожиданные исторические детали. Он создаёт ощущение, будто вы гуляете по городу в компании друзей, которые знают, что показать и где остановиться.

Гид работает в Telegram-боте @ROOFFEST_audioguide_bot. Чтобы начать прогулку, перейдите по ссылке и нажмите "Старт".

Фото: организаторы ROOF FEST