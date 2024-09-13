ROOF FEST 2025: новый сезон концертов на крыше стартует в мае

ROOF FEST — это не просто концертная площадка, а целая традиция петербургского лета.

В Петербурге начинается новый сезон атмосферных концертов на крыше — музыкальный фестиваль ROOF FEST состоится в 14-й раз. В этом году на сцене выступят более 25 артистов, среди которых IOWA (24 мая), PIZZA (30 мая), Хмыров (27 июня), "Сурганова и Оркестр" (20 июля) и "Моя Мишель" (7 августа).

ROOF FEST — это не просто концертная площадка, а целая традиция петербургского лета. Уникальный формат объединяет живую музыку, бескрайние закаты и романтику крыш, создавая особенную атмосферу. С 2012 года фестиваль провел уже более 350 концертов, на которых выступали Леонид Агутин, Дима Билан, The Hatters, "Симфоническое кино", "Диана Арбенина и Ночные снайперы", Полина Гагарина, Therr Maitz, Элджей и многие другие.

Фестиваль стартует в конце мая и продлится до сентября, превращая крыши у Финского залива в музыкальную площадку под открытым небом. Живой звук, панорамный вид на город и закатное солнце, дополняющее световое шоу на сцене, делают каждое выступление по-настоящему особенным.

Фото: предоставлено организаторами