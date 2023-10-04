Ленинградский зоопарк показал льва и львицу на водопое

Во Всемирный день львов сотрудники зоопарка поздравили хищников.

Во Всемирный день львов Ленинградский зоопарк решил порадовать подписчиков прекрасными кадрами пары хищников Адама и Таисии. Их засняли во время совместного водопоя.

Сотрудники зоопарка отметили, что семейной пары львов отличные взаимоотношения. Самец имеет спокойный характер и любит "понежиться" с Таисией. Она же более игривая, поэтому зачастую пытается "растормошить" Адама.

"Лев относится к этому с пониманием и старается сделать всё, чтобы львица была довольна" пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Piter.TV сообщал, что Альпаке Брауни из Ленинградского зоопарка исполнился год. Для юного самца приготовили вкусный подарок.

Видео: Telegram-канал "Ленинградский зоопарк"