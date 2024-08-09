Альпаке Брауни из Ленинградского зоопарка исполнился год

Именинник получил в подарок целую миску с морковкой и яблоками.

Альпаке Брауни из Ленинградского зоопарка исполнился один год. Для юного самца приготовили вкусный подарок. Для него сделали целую миску с морковью и яблоками. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Морковку пушистый именинник съел с большим аппетитом, а вот яблоки решил оставить на потом – настроение было не то. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

За год малыш заметно подрос. Сейчас особь весит 35 килограммов, но по размерам пока меньше своих родителей. Альпака Брауни славится дружелюбным характером. Он часто стремится к контакту с соседками-гуанако.

Давайте вместе поздравим Брауни с днём рождения. Оставляйте свои пожелания для именника в комментариях! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк изменит режим работы с 13 августа.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк