Альпаке Брауни из Ленинградского зоопарка исполнился год

Альпаке Брауни из Ленинградского зоопарка исполнился один год. Для юного самца приготовили вкусный подарок. Для него сделали целую миску с морковью и яблоками. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Морковку пушистый именинник съел с большим аппетитом, а вот яблоки решил оставить на потом – настроение было не то.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
За год малыш заметно подрос. Сейчас особь весит 35 килограммов, но по размерам пока меньше своих родителей. Альпака Брауни славится дружелюбным характером. Он часто стремится к контакту с соседками-гуанако.
Давайте вместе поздравим Брауни с днём рождения. Оставляйте свои пожелания для именника в комментариях!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы писали, что Ленинградский зоопарк изменит режим работы с 13 августа.
Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
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