Ленинградский зоопарк изменит режим работы с 13 августа

Посетителям напомнили, что летний сезон завершается, и световой день становится короче.

Ленинградский зоопарк внесет изменения в свой график работы. Данная информация была размещена на официальном сайте зверинца.

Посетителям напомнили, что летний сезон завершается, и световой день становится короче. С 13 августа зоопарк будет открыт каждый день с 10:00 до 21:00. При этом кассы и вход закроются на час раньше — в 20:00.

Круг катания будет открыт ежедневно с 11:00 до 19:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. В случае плохих погодных условий он работать не будет. Кафе функционирует ежедневно с 11:00 до 20:00. Контактная детская площадка с козами будет доступна каждый день с 10:00 до 18:45, также с перерывом с 14:00 до 15:00, и не будет работать в неблагоприятную погоду.

Что касается сувенирных киосков, они работают на первом этаже павильона "Экзотариум" ежедневно с 11:00 до 18:45 (выходные — понедельник и вторник) и у центрального входа ежедневно с 11:00 до 18:45 с перерывом на обед с 14:00 до 14:30 (выходные — среда и четверг).

Ранее Ленинградский зоопарк показал, как "большая кошечка" Синди играет с пакетом.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк