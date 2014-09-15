Ленинградский зоопарк показал, как "большая кошечка" Синди играет с пакетом

В конце игры от подарка не осталось и следа.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 1 августа петербуржцам показали, как пума Синди играет с пакетом.

Такие "игрушки" любят все котики, даже большие. Сегодня в качестве обогащения среды обитания Синди получила заветный бумажный предмет с шерстью альпаки. Она не могла от него оторваться, в итоге от подарка не осталось и следа.

Неважно, чем занимается очаровательная Синди, на нее всегда так приятно смотреть. Поэтому отложите все свои дела и насладитесь ее ленивыми играми. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее Зевс из Ленинградского зоопарка в День тигра получил в подарок пожарный шланг.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка