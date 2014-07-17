Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка получил в подарок пожарный шланг

Сегодня отмечается День тигра.

Недавно Зевсу из Ленинградского зоопарка исполнилось 2 года. А сегодня, 29 июля, во всем мире отмечают День тигра, рассказали в пресс-службе учреждения.

Две недели назад вольер Зевса преобразился: ему выложили кусочек газона. Хищник бегал по травке и пробовал ее на вкус.

В День Рождения Зевса в его вольере уложили 41 рулон газона, каждый весом 20 килограммов. Киперы использовали 30 ведер земли, чтобы трава лучше прижилась. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Однако на этом сюрпризы для Зевса не закончились: в День тигра большому коту вручили новую игрушку от ГУ МЧС России по Петербургу – пожарный рукав. Хищник растерзал его и утащил с собой в бассейн.

Ранее в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали скрытных манулов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка