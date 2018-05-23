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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали скрытных манулов
Сегодня, 17:48
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В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали скрытных манулов

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Малыш Шу подрос, и теперь его сложно отличить от родителей.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка жителям и гостям Петербурга 28 июля показали редкие кадры скрытных манулов.

Отмечается, что на каждой фотографии может быть мама Намика, папа Свэн или малыш Шу. 

Маленький хищник подрос, и теперь его сложно отличить от родителей, но внимательные наблюдатели смогут уловить разницу в их мордашках. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Напомним, Шу появился на свет 24 мая прошлого года. Последний раз эти кошачьи учреждения размножались в 2007 году.

Ранее в Ленинградского зоопарке показали, как проводит утро амурский тигр Амадей. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, манулы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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