В Ленинградском зоопарке петербуржцам показали скрытных манулов

В пресс-службе Ленинградского зоопарка жителям и гостям Петербурга 28 июля показали редкие кадры скрытных манулов.
Отмечается, что на каждой фотографии может быть мама Намика, папа Свэн или малыш Шу.
Маленький хищник подрос, и теперь его сложно отличить от родителей, но внимательные наблюдатели смогут уловить разницу в их мордашках.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Напомним, Шу появился на свет 24 мая прошлого года. Последний раз эти кошачьи учреждения размножались в 2007 году.
Ранее в Ленинградского зоопарке показали, как проводит утро амурский тигр Амадей.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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