На парковке ТРК "Лето" собрались несколько пожарных машин и скорая

Возможно там проводились ночные учения.

В Московском районе Петербурга местные жители заметили скопление пожарных машин. Бригады приехали на парковку ТРК "Лето". О причинах массового приезда сотрудников экстренной службы они ничего не знают. В социальных сетях очевидцы предположили, что на территории комплекса проводятся ночные учения.

Петербуржцы написали, что заметили несколько машин спецтехники ГУ МЧС, а также карету скорой помощи. Весь транспорт собрался на задней парковки у здания.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Ирина Трегубова

