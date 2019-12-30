На парковке ТРК "Лето" собрались несколько пожарных машин и скорая

В Московском районе Петербурга местные жители заметили скопление пожарных машин. Бригады приехали на парковку ТРК "Лето". О причинах массового приезда сотрудников экстренной службы они ничего не знают. В социальных сетях очевидцы предположили, что на территории комплекса проводятся ночные учения.
Петербуржцы написали, что заметили несколько машин спецтехники ГУ МЧС, а также карету скорой помощи. Весь транспорт собрался на задней парковки у здания.
Ранее Piter.tv писал о том, что Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Ирина Трегубова
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