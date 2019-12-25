Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине

Канцлер Германии выступил за отказ от атаки на РФ из-за ситуации на Украине.

НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц. Чиновник выступил совместно с главой израильского правительства Нафтали Беннетом. Глава кабинета министров ФРГ прибыл в страну с рабочим визитом. Он дал комментарий относительно возможности вмешательства Североатлантического боевого блока в специальную операцию РФ.

Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации. Олаф Шольц, немецкий канцлер

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украин. Президент Владимир Путин заявил, что задачей для Вооруженных сил РФ является обеспечение безопасности граждан Донбасса, которые уже восемь подвергаются издевательствам и геноциду со стороны Украины. Россия намерена совершить демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также представить к суду военных преступников, которые отвечают за "кровавые преступления против гражданского населения".

Глава МВД Литвы призвала граждан республики воздержаться от участия в боях на Украине.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL