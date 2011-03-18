"Эхо Москвы" перезапустят под названием "Эхо" в онлайн-формате

В тестовом режиме новое медиа могут запустить уже на этой неделе.

Радиостанцию "Эхо Москвы", которое было ликвидировано в марте 2022-го года, перезапустят. Об этом в эфире телеканала "Дождь" (внесен Минюстром в реестр СМИ-иноагентов) сказал руководитель проекта Максим Курников. Ранее он был шеф-редактором радиостанции.

СМИ будет называться "Эхо". Анонс появился в Telegram-канале. Оно будет существовать не в формате радиостанции, как раньше, а в виде приложения или Интернет-СМИ с сайтом. Медиа будет работать за счет пожертвований от подписчиков.

Новое СМИ объединит в себе проекты, которые делают после закрытия "Эха Москвы" ее бывшие журналисты. Например, Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. В ближайшее время "Эхо" будет запущено в тестовом режиме.

Напомним, радиостанция "Эхо Москвы" вышла в эфир в 1990 году. Контрольный пакет акций принадлежал "Газпром Медиа Холдингу". 1 марта радиостанцию отключили от эфира. Роскомнадзор заблокировал ее по требованию Генпрокуратуры. После этого собственники СМИ приняли решение о ликвидации.

Фото: Piter.tv