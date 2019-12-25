От коронавируса скончался 30-летний тренер клуба "Славянка"

Мужчина ушел из жизни 17 июля.

В Северной столице от коронавируса умер наставник детской футбольной команды "Славянка" Евгений Брагинец. Ему было всего 30 лет. Об этом сообщили на странице "ФК Пушкин Сити" в социальной сети "ВКонтакте".

Тренер занимался футбольным клубом с 2008 года. Он воспитал несколько поколений спортсменов.

На данный момент дату и место прощания с руководителем команды не назвали. Информация об этом появится позже.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ушел из жизни актер и музыкант Пётр Мамонов.

Фото: ВКонтакте / Футбольный клуб "Славянка"