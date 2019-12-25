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От коронавируса скончался 30-летний тренер клуба "Славянка"
Сегодня, 11:27
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От коронавируса скончался 30-летний тренер клуба "Славянка"

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Мужчина ушел из жизни 17 июля.

В Северной столице от коронавируса умер наставник детской футбольной команды "Славянка" Евгений Брагинец. Ему было всего 30 лет. Об этом сообщили на странице  "ФК Пушкин Сити" в социальной сети  "ВКонтакте".

Тренер занимался футбольным  клубом с 2008 года. Он воспитал несколько поколений спортсменов. 

На данный момент дату и место прощания с руководителем команды не назвали. Информация об этом появится позже.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ушел из жизни актер и музыкант Пётр Мамонов. 

Фото: ВКонтакте / Футбольный клуб "Славянка"

Теги: евгений брагинец, смерть из-за ковида, фк славянка, футбол петербург
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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