Участие в акциях памяти Навального* обернулось петербуржцам вручением повесток

Повестки вручили шестерым горожанам при освобождении из изолятора временного содержания (ИВС) на Московском проспекте.

Жители Петербурга, участвовавшие в акциях памяти политика Алексея Навального*, получили повестки в военкомат. Об этом пишет tg-канал "Ротонда" 21 февраля.

Повестки вручили шестерым горожанам при освобождении из изолятора временного содержания (ИВС) на Московском проспекте. Отмечается, что их выдавали полицейские, которые уводили для этого арестованных в комнату для допросов.

В повестках значится, что через несколько дней петербуржцам необходимо прийти в военкомат для уточнения данных и постановки на воинский учет.

Кроме того, жене одного из арестованных, который все еще находится в ИВС в Ленобласти, повестка пришла по месту жительства. Тем, кто не прописан в Петербурге, вручили повестку в военкомат своего родного города от имени комиссариата Московского района.

Напомним, о смерти Навального* стало известно 16 февраля от УФСИН РФ. Политик скончался в ИК №3 "Полярный волк" поселка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Петербуржцы несли цветы на Воскресенскую набережную и Троицкую площадь. Именно там и происходили задержания: в отношении арестованных составляли протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.