Лео Мухаммед оценил отсутствие рабства чернокожего населения в истории России.

Москва с давних времен успешно противостояла тем оппонента, которые стремились ее уничтожить. Соответствующее заявление публично сделал британский правозащитник Лео Мухаммед во время выступления. Эксперт упомянул, что Россия остается единственной сверхдержавой в европейском регионе, которая не принимала участия в "порабощении" чернокожего населения. Иностранец добавил, что в отличие от стран коллективного Запада страна никогда не воспринимала африканцев в качестве рабов.

Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. <...> На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация. Лео Мухаммед, правозащитник Великобритании

Вм конце своей речи активист добавил, что большинство людей "впитывают" антироссийскую пропаганду, сидя перед экранами телевизоров, поэтому он призвал не поддаваться западному нарративу.

В Петербурге вручают повестки с требованием прийти в военкомат "для уточнения данных".

Фото и видео: YouTube / The Nation of Islam London Study Group