В Петербурге вручают повестки с требованием прийти в военкомат "для уточнения данных"

По данным юриста, который ссылается на закон о воинской обязанности и военной службе, военкомат может вручить повестку, если гражданин не сообщает об изменении своих данных в течение двух недель

Жители СЗФО сообщают о раздаче повесток и вызове на сборы. Сообщения поступают из Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Псковской областей. Об этом рассказал юрист и руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Это пока не вторая волна мобилизации! Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован. Павел Чиков, правозащитник

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выдача повесток связана со сверкой данных. Он назвал это обычной и постоянной практикой.

По данным Чикова, который ссылается на закон о воинской обязанности и военной службе, военкомат может вручить повестку, если гражданин не сообщает об изменении своих данных в течение двух недель со смены места жительства, семейного положения, образования/места работы. При этом правозащитник добавил, что призыв на военные сборы без президентского указа об их проведении незаконен.

Фото: Piter.tv