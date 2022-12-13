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В Кремле назвали выдачу повесток для сверки данных постоянной работой

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Дмитрий Песков рассказал о ситуации в Воронежской области.

Выдача гражданам повесток в военкоматы  представляет из себя обычную практику. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что важно уточнять все данные, над этим ведется постоянная работа. Ранее стало известно о том, что власти Воронежской области сообщили местным жителям о начале вручения повесток в военкоматы. Чиновники добавили, что единственной задачей таких мероприятий является исключительно актуализация данных воинского учета.

Это обычная практика, естественно, все данные нужно уточнять, обновлять - и в этих рамках ведется постоянная работа.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: выдача повесток, дмитрий песков, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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