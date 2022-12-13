Песков: РФ никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

В Кремле оценили инцидент со сбитым американским дроном.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время в низшей точке. В Кремле добавили, что никогда не отказывалась и не отказываются от конструктивного диалога с американской стороной. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе регулярного телефонного брифинга. Таким образом пресс-секретарь оценил инцидент со сбитым беспилотников ВМС США над акваторией Черного моря.

Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе.

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