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Песков: РФ никогда не отказывалась от конструктивного диалога с США

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В Кремле оценили инцидент со сбитым американским дроном.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время в низшей точке. В Кремле добавили, что никогда не отказывалась и не отказываются от конструктивного диалога с американской стороной. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в ходе регулярного телефонного брифинга. Таким образом пресс-секретарь оценил инцидент со сбитым беспилотников ВМС США над акваторией Черного моря.

Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, в весьма плачевном состоянии. Но, разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы в диалоге.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотник, дмитрий песков, кремль, черное море
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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