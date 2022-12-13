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Песков не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

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По его словам, объявления о визитах осуществляются синхронно двумя сторонами.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе.

Отвечая на вопрос журналистов о визите китайского лидера в столицу России, представитель Кремля отметил, что, согласно обычной практике, объявления о визитах осуществляются синхронно двумя сторонами. Он подчеркнул, что проинформирует журналистов о дате визита Си Цзиньпина.

Ранее в Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: визит, дмитрий песков, москва, председатель кнр, пресс-секретарь президента россии, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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