Песков не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

По его словам, объявления о визитах осуществляются синхронно двумя сторонами.

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе.

Отвечая на вопрос журналистов о визите китайского лидера в столицу России, представитель Кремля отметил, что, согласно обычной практике, объявления о визитах осуществляются синхронно двумя сторонами. Он подчеркнул, что проинформирует журналистов о дате визита Си Цзиньпина.

Ранее в Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию.

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