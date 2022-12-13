В Кремле оценили влияние проблем в банковской системе США на Россию

Дмитрий Песков рассказал, как западные санкции помогли России.

Проблемы в американской банковской системе практически никак не могут сказаться на ситуации в российском банковском секторе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине. Дмитрий Песков пояснил СМИ, что страна в определенной степени застрахована от негативного воздействия кризисной ситуации, которая наблюдается в США. Чиновник напомнил о том, что Запад ранее вел незаконные санкции, однако теперь речь идет о том, что "нет худа без добра".

Сейчас практически нет. Потому что наша банковская система, она, конечно же, имеет, скажем так, определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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