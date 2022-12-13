Дмитрий Песков назвал задачу, которую должна выполнять наука.

России нужна суверенизация науки, но не таким образом, чтобы страна вернулась в средние века. Соответствующее заявление сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине. Дмитрий Песков в рамках приветственного слова на заседании Организационного комитета IX Всероссийской премии "За верность науке" пояснил, что требуется развивать сотрудничество на новых направлениях.

В условиях нынешнего времени и нашего конфронтационного окружения во многом роль науки только растёт. Мы все сейчас говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя. Важна также и суверенизация нашей науки Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля



В Кремле напомнили, что Россия на сегодня утратила большое количество направлений международного научного сотрудничества. Однако власти страны не стремятся в научной автаркии, так как она приведет только к отсталости государства. Кремль предложил со следующего года поощрять научные направления, связанные с внедренчеством в практику. Дмитрий Песков заметил, что задачей науки является зарабатывание денежных средств и приносить конкретную, приземленную пользу экономической системе, предприятиям, производственным мощностям и развитию технологий.

Песков: идея Зеленского о переименовании России в Московию относится к нелепым курьезам.

Фото и видео: Вконтакте / Минобранауки России