Песков: идея Зеленского о переименовании России в Московию относится к нелепым курьезам

Речь идет о петиции, которая появилась на сайте украинского лидера в ноябре 2022 года.

Идея президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию относится к нелепым курьезам. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков.

Речь идет о петиции, которая появилась на сайте украинского лидера в ноябре 2022 года. В середине февраля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. После этого Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьезам – подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков призвал не преувеличивать число уехавших россиян.

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