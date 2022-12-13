Песков призвал не преувеличивать число уехавших россиян

В Кремле рассказали о том, что общая тенденция не зафиксирована.

Некоторая часть россиян ведет себя "реактивно" на фоне различных событий в геополитике. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник призвал СМИ не преувеличивать это число, так как речь идет не об общей тенденции.

Люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают. Есть такая часть населения, которая с легкостью на короткую или среднюю перспективу меняет место жительства. Конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле считают, что некоторые люди постоянно пытаются гоняться за чем-то лучшим, хотя не понимают того, что лучше всего - Родина. Однако руководство РФ не мешает гражданам пытаться искать счастья за пределами государственных границ и не исключает свободу передвижения. Дмитрий Песков полагает, что делать это лучше там, где не сжигают символику их родного государства.

Песков заявил, что Россия будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов.

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