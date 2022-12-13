В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению отдельным россиянам

Российская администрация при президенте Владимире Путине негативно относится к запрету на въезд в Армению отдельным гражданским лицам, медиаменеджерам и депутатам из России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал сведения о том, что Ереван запретил въезд на территорию страны Маргариты Симоньян и Арама Габрелянова. Москва надеется, что двусторонние контакты между РФ и Арменией в обозримом будущем будут освобождены от подобных случаев.
Откровенно - мы к этому относимся негативно. <...> Армения - наш большой друг, союзник, стратегический партнер. И, конечно, уровень и характер двусторонних отношений обязывают нас оберегать...
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков заявил, что Россия не причастна к беспорядкам в Грузии и закону об иноагентах.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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