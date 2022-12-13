Песков заявил, что Россия не причастна к беспорядкам в Грузии и закону об иноагентах

В Кремле оценили уличные протесты в Грузии из-за недовольства действиями властей и парламента.

Официальный представитель российской администрации при президента РФ Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не имеет никакого отношения к массовым беспорядкам в Грузии или проводимому в местном парламенте законопроекте об иностранных агентах. Однако эта ситуация вызывает у Кремля обеспокоенность, так как России важно, чтобы по всему периметру государственных границ все было спокойно. Чиновник призвал граждан страны проявлять осторожность в связи с последними событиями в регионе.

Это все-таки соседнее нам государство, и, несмотря на то, что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность. Ситуация оставляет желать лучшего. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

По мнению Дмитрия Пескова, уличные беспорядки имеют место в Грузии, поэтому российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти незаконные акции. В остальных случаях российское руководство не будет комментировать или вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.

Кремль не верит, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ