Петербуржцев предупредили о росте заболеваемости коклюшем

В Петербурге отмечен рост заболеваемости коклюшем. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Коклюш — острое инфекционное заболевание, характеризуется поражением верхних дыхательных путей с приступообразным кашлем. Имеет характерное название "стодневный кашель", так как симптомы держатся длительно 3–4 месяца.
Пресс-служба Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Коклюш обычно диагностируют у детей. Особенно часто им болеют люди, которые отказались от вакцинации. Врачи отмечают, что многие родили считают эту процедуру бесполезной или опасной.
Однако следует знать о последствиях перенесённого заболевания: хронический бронхит, задержка психомоторного развития, неврозы, судорожный синдром, различные речевые расстройства, ночное недержание мочи.
Пресс-служба Городского центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Специалисты призывают не отказываться от вакцинации. Она является единственным надежным средством профилактики.
Ранее мы писали, что в КЗС петербуржцев предупредили об опасности выхода на лед.
Фото: Pxhere
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