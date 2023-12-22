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В КЗС петербуржцев предупредили об опасности выхода на лед
Сегодня, 10:46
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В КЗС петербуржцев предупредили об опасности выхода на лед

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На выходных сотрудники МЧС спасли рыбаков, которые отправились в плавание на льдине.

Петербуржцев предупредили об опасности выхода на лед. Ледовой покров на Финском заливе и на Невской губе начал разрушаться из-за резкого потепления. Об этом жителям сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

На выходных сотрудники МЧС спасли рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине. Спасатели задействовали два судна на воздушной подушке.

Выход на лед смертельно опасен! Не подвергайте себя неоправданному риску!

Пресс-служба КЗС

Ранее мы писали, что на Финском заливе у тюленей стартовал "сезон новорожденных".

Фото: Pxhere

Теги: кзс, мчс, опасность выхода на лед
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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