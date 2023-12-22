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В Петербурге 35 рыбаков отправились в плавание на оторвавшейся льдине

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Никто не пострадал.

В Петербурге 25 февраля 35 рыбаков отправились в свободное плавание в акваторию Финского залива на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули рыбаков к берегу. Никто не пострадал.

Петербуржцам напомнили алгоритм действий в таком случае. Необходимо сохранять спокойствие, позвонить в экстренные службы по номеру "112", не двигаться и ожидать помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге рыбаков попросили не выходить на лед.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Теги: рыбаки на льду, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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