В Петербурге 35 рыбаков отправились в плавание на оторвавшейся льдине

Никто не пострадал.

В Петербурге 25 февраля 35 рыбаков отправились в свободное плавание в акваторию Финского залива на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули рыбаков к берегу. Никто не пострадал.

Петербуржцам напомнили алгоритм действий в таком случае. Необходимо сохранять спокойствие, позвонить в экстренные службы по номеру "112", не двигаться и ожидать помощи.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге рыбаков попросили не выходить на лед.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу