В Петербурге 35 рыбаков отправились в плавание на оторвавшейся льдине

В Петербурге 25 февраля 35 рыбаков отправились в свободное плавание в акваторию Финского залива на оторвавшейся льдине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули рыбаков к берегу. Никто не пострадал.
Петербуржцам напомнили алгоритм действий в таком случае. Необходимо сохранять спокойствие, позвонить в экстренные службы по номеру "112", не двигаться и ожидать помощи.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге рыбаков попросили не выходить на лед.
Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу
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