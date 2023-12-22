  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге рыбаков попросили не выходить на лед
Сегодня, 13:34
90
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге рыбаков попросили не выходить на лед

0 0

Из-за потепления лед становится неустойчивым.

Любителей рыбной ловли предупредили об опасности выхода на лед Финского залива и Невской губы. Об этом напомнили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

На фоне резкого потеплении возрастает опасность разрушения ледового покрова на участках акватории с интенсивным течением.

КЗС

Кроме того, в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, высота волн вне льда достигает 1,7 метра. Также сильный ветер ожидается и 2 февраля.

Фото: pxhere

Теги: кзс, лед, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии