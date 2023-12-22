В Петербурге рыбаков попросили не выходить на лед

Из-за потепления лед становится неустойчивым.

Любителей рыбной ловли предупредили об опасности выхода на лед Финского залива и Невской губы. Об этом напомнили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС).

На фоне резкого потеплении возрастает опасность разрушения ледового покрова на участках акватории с интенсивным течением. КЗС

Кроме того, в Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, высота волн вне льда достигает 1,7 метра. Также сильный ветер ожидается и 2 февраля.

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