В Петербурге 1 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В Северной столице ожидается сильный ветер.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветреной погоды в первый февральский день 2024 года. Об этом жителей и гостей города предупредили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, с девяти утра и до девяти вечера 1 февраля на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Автомобилистов и пешеходов просят быть как можно внимательнее и осторожнее.

Фото: Piter.tv