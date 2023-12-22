В Петербурге 1 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветреной погоды в первый февральский день 2024 года. Об этом жителей и гостей города предупредили в Смольном.
По информации Росгидрометцентра, с девяти утра и до девяти вечера 1 февраля на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.
Автомобилистов и пешеходов просят быть как можно внимательнее и осторожнее.
Фото: Piter.tv
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