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В Петербурге 1 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности
Сегодня, 13:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 1 февраля объявлен "желтый" уровень погодной опасности

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В Северной столице ожидается сильный ветер.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветреной погоды в первый февральский день 2024 года. Об этом жителей и гостей города предупредили в Смольном. 

По информации Росгидрометцентра, с девяти утра и до девяти вечера 1 февраля на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Автомобилистов и пешеходов просят быть как можно внимательнее и осторожнее. 

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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