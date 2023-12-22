На Финском заливе у тюленей стартовал "сезон новорожденных"

По словам специалистов Центра реабилитации морских млекопитающих, тюлени-мамы выбрали удачное время для рождения детенышей.

На льду Финского залива начали замечать первых тюленят – у ластоногих стартовал "сезон новорожденных", пишет телеканал "Санкт-Петербург" 22 февраля.

По словам специалистов Центра реабилитации морских млекопитающих, тюлени-мамы выбрали удачное время для рождения детенышей: пока еще прочный лед позволит благополучно выкормить потомство.

В 2023 году ученые провели мониторинг популяции серого тюленя и выяснили, что в российской части Финского залива обитают более 1650 особей. Отмечалось, что численность ластоногих за несколько лет почти не изменилась.

Ранее мы рассказывали о том, что Крошик и Шлиссик переехали в уличные бассейны из-за потепления.

Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей