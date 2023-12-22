Домашняя собака покусала ребёнка на юге Петербурга

В среду, 14 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга был госпитализирован школьник, который пострадал от атаки домашней собаки. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что у 11-летнего пациента обнаружены множественные укусы на голенях, а также следы от зубов на руках, спине, животе и шее. Оказалось, что пёс напал на маленького хозяина.
После осмотра состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, и его отпустили домой. Пока неизвестно, что будут делать родители со своей собакой.
Ранее мы сообщили о том, что в Шлиссельбурге спасли собаку, которая застряла в решётке подвального окна.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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