Домашняя собака покусала ребёнка на юге Петербурга

Установлено, что у 11-летнего пациента обнаружены множественные укусы на голенях, а также следы от зубов на руках, спине, животе и шее.

В среду, 14 февраля, во Фрунзенском районе Петербурга был госпитализирован школьник, который пострадал от атаки домашней собаки. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что у 11-летнего пациента обнаружены множественные укусы на голенях, а также следы от зубов на руках, спине, животе и шее. Оказалось, что пёс напал на маленького хозяина.

После осмотра состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, и его отпустили домой. Пока неизвестно, что будут делать родители со своей собакой.

Ранее мы сообщили о том, что в Шлиссельбурге спасли собаку, которая застряла в решётке подвального окна.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)