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В Шлиссельбурге спасли собаку, которая застряла в решётке подвального окна
Сегодня, 9:13
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В Шлиссельбурге спасли собаку, которая застряла в решётке подвального окна

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Глубокой ночью на пульт диспетчера поступила информация о животном, которое не могло выбраться из подвала.

В ночь на 2 февраля, в Шлиссельбург спасли собаку, застрявшую в в решётке подвального окна. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная службы ЛО".

Глубокой ночью на пульт диспетчера поступила информация о животном, которое не могло выбраться из подвала. Собака громко выла и всеми силами пыталась вырваться из решетки окна.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента разрезали прутья решётки и освободили животное. Собака не пострадала. 

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли лебедя от переохлаждения.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательная служба, спасение собаки, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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