Петербурженка больше года проведёт в колонии за удар ножом в живот мужу

Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Петербурженка больше года проведёт в колонии за то, что ударила мужа ножом в живот. Об этом сообщила прокуратура Московского района.

Суд установил, что 12 августа 2023 года У., находясь в одной из квартир дома по Краснопутиловской улице, на почве личных неприязненных отношений, ударила мужа ножом в живот.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее петербургский суд приговорил мошенника с сайта знакомств к 4 годам колонии строгого режима.

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