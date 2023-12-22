Петербургский суд приговорил мошенника с сайта знакомств к 4 годам колонии строгого режима

Он уже ранее был судим за мошенничество, свою вину признал полностью, частично возместил причиненный ущерб.

В Петербурге мошенник с сайта знакомств получил реальный срок. Об этом сообщила прокуратура Красносельского района.

Суд установил, что весной 2023 года М. на одном из сайтов знакомств познакомился с молодой петербурженкой. Он рассказал ей о наличии у него бизнеса, а также пускал пыль в глаза дорогими арендованными автомобилями. Используя сложившиеся доверительные отношения, он сообщил девушке ложные сведения о намерении снять блокировку со своего многомиллионного депозитного счета в банке, для чего попросил у неё взаймы более 1,2 млн рублей. Получив денежные средства, мужчина скрылся.

М. уже ранее был судим за мошенничество, свою вину признал полностью, частично возместил причиненный ущерб.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшей о компенсации ущерба, причиненного преступлением в размере 1,2 млн рублей.

Недавно стало известно, что в Петербурге инженер лишился почти 15 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Фото: Piter.tv