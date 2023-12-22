В Петербурге инженер лишился почти 15 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Инженер крупной петербургской компании лишился почти 15 миллионов рублей, нарвавшись на мошенников. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 34-летнего пострадавшего мужчины, 27 ноября 2023 года с ним в интернете связался неизвестный, который предложил заработать на криптовалюте.

До 12 февраля мужчина в ранее установленном приложении перевел на указанный неизвестным счет 14 710 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Также петербургский бухгалтер лишилась 6 млн рублей при попытке заработать на инвестициях.

Фото: Piter.tv