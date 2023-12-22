В Петербурге бухгалтер лишилась 6 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Она доверилась мошенникам.

В Петербурге бухгалтер хотела заработать на инвестициях, а в итоге лишилась более 6 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию накануне обратилась 57-летняя женщина, работающая бухгалтером. Она сообщила, что в период с 4 по 20 марта ей звонили неизвестные. Петербурженку убедили инвестировать свои накопления, она перевела на продиктованный счет 6 100 000 рублей.

Когда женщина поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали мошенника, который обманул 93-летнюю бабушку.

Фото: Piter.tv