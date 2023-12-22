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В Петербурге задержали мошенника, который обманул 93-летнюю бабушку
Сегодня, 13:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали мошенника, который обманул 93-летнюю бабушку

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Пожилая женщина выбросила в окно пакет с деньгами.

Полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки из Петергофа, стало известно от региональной пресс-службы МВД.

В полицию 20 марта обратилась женщина, которая сообщила, что 93-летняя бабушка из дома по Чебышевской улице стала жертвой мошенников и днём, следуя инструкции злоумышленников,  выбросила  из окна квартиры пакет, где находились 600 000 рублей.

В этот же день в полицию обратилась сама пенсионерка и рассказала о том, что стала жертвой мошенников по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

 У дома 17 по проспекту Большевиков 26 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий 29-летний местный житель.

Несколько дней назад ещё одна пожилая доверчивая петербурженка лишилась 11 млн рублей.

 Фото: МВД

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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