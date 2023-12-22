В Петербурге задержали мошенника, который обманул 93-летнюю бабушку

Пожилая женщина выбросила в окно пакет с деньгами.

Полицейскими задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки из Петергофа, стало известно от региональной пресс-службы МВД.

В полицию 20 марта обратилась женщина, которая сообщила, что 93-летняя бабушка из дома по Чебышевской улице стала жертвой мошенников и днём, следуя инструкции злоумышленников, выбросила из окна квартиры пакет, где находились 600 000 рублей.

В этот же день в полицию обратилась сама пенсионерка и рассказала о том, что стала жертвой мошенников по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Было возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

У дома 17 по проспекту Большевиков 26 марта по подозрению в совершении указанного преступления задержан неработающий 29-летний местный житель.

Несколько дней назад ещё одна пожилая доверчивая петербурженка лишилась 11 млн рублей.

Фото: МВД