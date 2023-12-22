Пожилая доверчивая петербурженка лишилась 11 млн рублей

Женщина испугалась за свои сбережения, поэтому перевела 11 млн рублей на "безопасный счёт".

Петербургская пенсионерка лишилась 11 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала пожилая женщина, с неизвестными она общалась в период с конца декабря по конец февраля. Звонившие представлялись "сотрудниками Центробанка", "полицейскими". Все они говорили о подозрительных операциях на её банковских счетах.

Женщина испугалась за свои сбережения, поэтому перевела 11 млн рублей на "безопасный счёт". Только через месяц она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге прокуратура потребовала отменить кредиты пенсионерки почти на 6 млн.

Фото: Piter.tv