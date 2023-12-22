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Пожилая доверчивая петербурженка лишилась 11 млн рублей
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая доверчивая петербурженка лишилась 11 млн рублей

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Женщина испугалась за свои сбережения, поэтому перевела 11 млн рублей на "безопасный счёт".

Петербургская пенсионерка лишилась 11 млн рублей, доверившись мошенникам. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказала пожилая женщина, с неизвестными она общалась в период с конца декабря по конец февраля. Звонившие представлялись "сотрудниками Центробанка", "полицейскими". Все они говорили о подозрительных операциях на её банковских счетах.

Женщина испугалась за свои сбережения, поэтому перевела 11 млн рублей на "безопасный счёт". Только через месяц она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге прокуратура потребовала отменить кредиты пенсионерки почти на 6 млн.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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