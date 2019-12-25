Петербуржец из ревности ударил ножом в спину бывшего сожителя своей девушки

Мужчина из ревности ударил ножом в спину бывшего сожителя его девушки. Теперь он предстанет перед судом, рассказала прокуратура Красносельского района.
По версии следствия, вечером 12 ноября 2023 года 31-летний обвиняемый, находясь на общественном балконе, расположенном на 10 этаже в д. 24, корп. 2 по улице Маршала Казакова, на почве ревности ударил ножом в спину потерпевшего.
Обвиняемый пояснил, что хотел пресечь попытки бывшего сожителя его девушки приходить к ней в гости.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Невском районе Петербурга.
Фото: Piter.tv
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