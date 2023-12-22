Полиция возбудила уголовное дело после обнаружения детей в подвале дома на Московском шоссе

Было установлено, что в подвале дома вместе с отцом живут трое несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении родителей по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Речь идёт о детях, которые вместе с отцом жили в подвале дома по Московскому шоссе.

В полицию Московского района 9 апреля поступило сообщение о том, что в подвале дома 14 по Московскому шоссе живут несовершеннолетние дети. На место оперативно прибыл наряд полиции, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних. Было установлено, что в подвале дома вместе с отцом живут трое несовершеннолетних сыновей, в возрасте от двух до шести лет. В ходе проверки были обнаружены антисанитарные условия. Детей передали в социальное учреждение.

По результатам проверки полиция возбудила в отношении родителей детей уголовное дело по статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проводится расследование. Делом также заинтересовалась прокуратура Московского района.

Фото: прокуратура Петербурга