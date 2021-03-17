Стали известны самые упоминаемые в СМИ политики Петербурга в феврале 2021

Имя Александра Беглова фигурировало 12 тысяч раз.

Губернатор Петербурга Александр Беглов стал самым упоминаемым в медиа политиком города в феврале 2021-го года. Исследование провела компания "Медиалогия", а результате были опубликованы в "Петербургском дневнике".

Также в тройку вошли спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Далее следует депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский, вице-губернатор Олег Эргашев, депутат Госдумы Виталий Милонов, бывший вице-губернатор Евгений Елин, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, вице-губернатор Николай Бондаренко и депутат от "Единой России" Анастасия Мельникова.

Эксперты отметили, что результаты закономерны, так как наиболее актуальными темами сейчас являются медицина и уборка города. Есть вероятность, что после победы над пандемией в рейтинге появятся представители спортивной, культурной сферы и бизнеса.

Фото: Piter.TV