Петербуржцы назвали привычки, которые помогают им экономить до 30 тысяч рублей

Покупки по акциям и отказ от доставки помогают петербуржцам беречь бюджет.

Планирование личного бюджета стало самой распространенной привычкой среди петербуржцев, которые стараются сократить расходы. Этот вариант выбрали 35 % участников опроса работающих жителей города, проведенного Группой "Ренессанс Страхование". Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Еще 34 % респондентов считают полезным сравнивать цены в разных магазинах, а 31 % предпочитают покупать товары по акциям. Отказ от доставки назвали способом экономии 26 % опрошенных. Столько же считают, что самостоятельные походы в магазины помогают уменьшить семейные расходы.

Более трети участников исследования (38 %) благодаря рациональному распределению денег экономят до 5 тыс. рублей в месяц. Еще 34 % откладывают от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 20 % — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Свыше 30 тыс. рублей ежемесячно удается сберегать 8 % респондентов.

Чаще всего жители города сокращают расходы на продукты и другие покупки в магазинах — об этом сообщили 41 % участников опроса. Также экономить стараются на содержании жилья (38 %), посещении кафе и заказе доставки (37 %).

Среди наиболее серьезных непредвиденных трат петербуржцы выделили лечение и медицинские обследования, а также ремонт автомобиля. Каждый из этих вариантов набрал по 48 %. Еще 44 % опрошенных сталкивались с незапланированными расходами из-за поломки бытовой или личной техники.

Чтобы избежать подобных ситуаций, 49 % респондентов следят за состоянием своего имущества, 44 % проверяют дорогостоящие покупки перед приобретением, а 42 % ежегодно проходят медицинские обследования.

По словам управляющего директора "Ренессанс Страхования" Юлии Галаничевой, 48 % жителей Петербурга постоянно стараются экономить на повседневных расходах. Еще 36 % делают это время от времени. Десятая часть участников опроса только планирует сократить траты, а 6 % не намерены переходить в режим экономии.

Фото: unsplash (Emil Kalibradov)