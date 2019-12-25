Петербург заложил 1,63 трлн рублей расходов в бюджет на 2027 год

На транспорт и социальную сферу Петербург направит сотни миллиардов рублей.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло за основу проект бюджета города на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы городской казны в следующем году прогнозируются на уровне 1,52 трлн рублей, расходы составят 1,63 трлн рублей. Дефицит запланирован в размере 103,4 млрд рублей.

Проект главного финансового документа на пленарном заседании представил губернатор Александр Беглов. В Мариинском дворце также присутствовал полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Он подчеркнул, что бюджет должен быть сбалансированным и обеспечивать выполнение задач, поставленных главой государства.

Основными направлениями расходов останутся образование, здравоохранение, социальная поддержка и развитие транспортной системы. Город продолжит реализацию национальных проектов и программы "10 приоритетов развития". По словам губернатора, 97 % доходов бюджета формируются за счет собственных поступлений Петербурга.

К 2029 году доходы города планируют увеличить до 1,718 трлн рублей, расходы — до 1,773 трлн рублей. Дефицит при этом должен сократиться до 54,7 млрд рублей.

На развитие транспортной системы в ближайшие 3 года предусмотрено 346 млрд рублей, на образование — 350 млрд, на здравоохранение — 238 млрд, столько же — на социальную поддержку горожан. Объем Адресной инвестиционной программы на этот период составит 780,9 млрд рублей.

Отдельное внимание уделят строительству метро. На эти цели в течение 3 лет направят 146,5 млрд рублей, в том числе 45 млрд рублей в 2027 году. Сейчас прокладку новых тоннелей ведут 6 проходческих щитов. Среди крупных инфраструктурных проектов также остаются Широтная магистраль скоростного движения и Большой Смоленский мост. Запуск рабочего движения по последнему запланирован на следующий год.

Губернатор также сообщил о стабильной ситуации на рынке труда: уровень безработицы в Петербурге составляет 1,5 %. Для поддержки предприятий действуют 7 комплексных программ помощи промышленности, развиваются технологические долины и научный сектор.

Помимо городского бюджета, депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2027–2029 годы. Доходы фонда в следующем году должны вырасти на 7,5 % и составить 208,42 млрд рублей. В 2028 году доходы и расходы запланированы на уровне 219,62 млрд рублей, в 2029-м — 231,31 млрд рублей. Дополнительные ассигнования из бюджета Петербурга в 2027 году составят 20,62 млрд рублей.

В первом чтении также одобрили изменения в систему штрафов за неоплаченную стоянку в специально отведенных зонах. Для физических лиц взыскание планируют увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических — с 3 тыс. до 30 тыс. рублей.

В третьем чтении депутаты поддержали законопроект, который наделяет правительство Петербурга полномочиями запрещать розничную продажу табака, вейпов, кальянов и никотинсодержащей продукции. Это позволит городским властям ограничивать торговлю такими товарами, в частности, вблизи образовательных учреждений.

Во втором чтении одобрили инициативу об упрощении предоставления земельных участков под строительство предприятий по переработке и утилизации отходов. Инвесторы смогут получать землю без торгов для реализации значимых проектов.

Еще несколько законопроектов депутаты приняли в целом. В их числе — предоставление льготных ставок аренды помещений в театрах, музеях и домах культуры для продажи печатной продукции и проведения культурно-просветительских мероприятий. Также одобрены изменения в Социальный кодекс Петербурга, предусматривающие исключение некорректной формулировки о формах умственной отсталости применительно к детям, и инициатива об обязательном размещении в ГИС ЖКХ подробных сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, включая износ конструкций и инженерных систем. Эти документы направят губернатору на подпись.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV