ТСЖ на Светлановском проспекте не отчиталось перед жильцами через ГИС ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Петербурга вынесла предостережение ТСЖ, обслуживающему дом на Светлановском проспекте, 69. Товарищество не разместило в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства отчет о своей деятельности за 2025 год. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры РФ.
Нарушение обнаружили во время мониторинга ГИС ЖКХ. Согласно законодательству и приказу Минстроя России, товарищества собственников жилья обязаны публиковать отчеты об управлении многоквартирными домами в установленные сроки и по утвержденной форме.
Инспекция потребовала от ТСЖ устранить нарушение в кратчайшие сроки и разместить отчет в полном объеме. Председателем товарищества является Полина Мазепина.
По данным "Контур.Фокуса", ТСЖ на Светлановском проспекте, 69, участвовало в 2 арбитражных делах на общую сумму 406 тыс. рублей.
Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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