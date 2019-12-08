Стали известны влиятельные политики Петербурга

Топ-5 возглавил губернатор.

В среду, 21 октября, Северо-Западный институт управления РАНХиГС опубликовал рейтинг самых влиятельных политиков Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Так, возглавил рейтинг губернатор Петербурга Александр Беглов, следом за ним на второй строчке расположился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В рейтинг также вошли епутат Госдумы Сергей Боярский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутат ЗакСа, лидер фракции "Партия Роста", Оксана Дмитриева.

Специалисты провели двухэтапное исследование: проанализировали медиасреду и провели социологический опрос с ведущими политологами, журналистами и общественными деятелями.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа рассказали о "плевках" со стороны губернатора Петербурга и исполнительной власти.

Фото: gov.spb.ru