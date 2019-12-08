  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны влиятельные политики Петербурга
Сегодня, 15:57
130
smirenny

Стали известны влиятельные политики Петербурга

0 0

Топ-5 возглавил губернатор.

В среду, 21 октября, Северо-Западный институт управления РАНХиГС опубликовал рейтинг самых влиятельных политиков Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба вуза. 

Так, возглавил рейтинг губернатор Петербурга Александр Беглов, следом за ним на второй строчке расположился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В рейтинг также вошли епутат Госдумы Сергей Боярский, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутат ЗакСа, лидер фракции "Партия Роста", Оксана Дмитриева.

Специалисты провели двухэтапное исследование: проанализировали медиасреду и провели социологический опрос с ведущими политологами, журналистами и общественными деятелями.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа рассказали о "плевках" со стороны губернатора Петербурга и исполнительной власти.

Фото: gov.spb.ru

Теги: политики петербурга, топ, топ-5
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Prostyakova Anya
Сегодня 17:04

СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- http://bit.do/xzex

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии