Депутаты ЗакСа рассказали о "плевках" со стороны губернатора Петербурга и исполнительной власти

В Смольном отвечают не на все вопросы, которые задаются законодателями.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга недовольны обратной связью, которую они получают от губернатора и органов исполнительной власти города на свои запросы. Председатель ЗакСа обострять ситуацию не хочет, и поэтому предлагает посылать запросы повторно. В частности, речь идет о строительстве элитного жилого комплекса на набережной реки Карповки.

Дело в том, что ранее Беглов отказался приостанавливать строительство. Ответ депутатов не устроил. Макаров отметил, что жителям эта идея не нравится. Кроме того, множество вопросов возникает к строительству с законодательной точки зрения.

Депутат Андрей Васильев заметил, что исполнительная власть выбрала для себя не отвечать на запросы Законодательного собрания. Причем "наплевательское" отношение есть даже в том случае, если запрос исходит от целой фракции. Если так будет продолжаться, он предложил применить парламентское расследование.

Фото: скрин из трансляции assembly.spb.ru